СК завершил дело экс-главы ТТП Орла

4.8.2023 | 12:26 Закон и порядок, Новости

Андрей Молодчинин обвиняется по нескольким статьям.

Фото: vk.com/ttp_orel

Мужчине вменяются «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество». Кроме того, в мошенничестве обвиняется второй фигурант дела – индивидуальный предприниматель.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Орловской области, преступление произошло в июле 2021-го года. На тот момент Молодчинин работал исполняющим обязанности генерального директора «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

Орловец узнал, что на девяти автобусах, принадлежащих ТТП, проведены работы по замене масла и фильтров. Их повторное поведение не требовалось. Однако мужчина вступил в сговор со своим знакомым – тем самым индивидуальным предпринимателем.

Между ИП и ТТП заключили договор на техобслуживание и ремонт данных автобусов, хотя работы и не планировалось производить. В итоге бизнесмену из средств муниципального предприятия незаконно перечислили 270 тысяч рублей.

«О ходе расследования уголовного дела ранее был представлен доклад в центральный аппарат СК России», — отметили в следственном комитете.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования