СК завершил дело экс-главы ТТП Орла

Андрей Молодчинин обвиняется по нескольким статьям.

Мужчине вменяются «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество». Кроме того, в мошенничестве обвиняется второй фигурант дела – индивидуальный предприниматель.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Орловской области, преступление произошло в июле 2021-го года. На тот момент Молодчинин работал исполняющим обязанности генерального директора «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

Орловец узнал, что на девяти автобусах, принадлежащих ТТП, проведены работы по замене масла и фильтров. Их повторное поведение не требовалось. Однако мужчина вступил в сговор со своим знакомым – тем самым индивидуальным предпринимателем.

Между ИП и ТТП заключили договор на техобслуживание и ремонт данных автобусов, хотя работы и не планировалось производить. В итоге бизнесмену из средств муниципального предприятия незаконно перечислили 270 тысяч рублей.

«О ходе расследования уголовного дела ранее был представлен доклад в центральный аппарат СК России», — отметили в следственном комитете.

ИА «Орелград»