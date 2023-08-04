В Орловской области госпитализирован водитель питбайка

4.8.2023 | 16:33 Новости, Происшествия

ДТП произошло в посёлке Долгое.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария случилась накануне в 16 часов 20 минут на местной улице Ленина у дома №34. 43-летний мужчина, управлявший питбайком, не справился со своим «железным конём».

Питбайк налетел на опору ЛЭП. Последствия оказались серьёзными. «В результате ДТП водитель получил травмы, госпитализирован», — рассказали в дорожной инспекции.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»

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