В Орловской области госпитализирован водитель питбайка

ДТП произошло в посёлке Долгое.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария случилась накануне в 16 часов 20 минут на местной улице Ленина у дома №34. 43-летний мужчина, управлявший питбайком, не справился со своим «железным конём».

Питбайк налетел на опору ЛЭП. Последствия оказались серьёзными. «В результате ДТП водитель получил травмы, госпитализирован», — рассказали в дорожной инспекции.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»