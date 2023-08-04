Виновник смертельного ДТП под Орлом получил условный срок

Смягчению наказания поспособствовало полное признание вины.

Вступил в силу обвинительный приговор, который вынес Залегощенский районный суд Орловской области в отношении водителя по мотивам дорожно-транспортного происшествия. Мужчина был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов дела, он управлял технически исправным автомобилем. В ходе движения водитель нарушил правила при совершении обгона. Он выехал на полосу встречного движения, не оценив реальную дорожную обстановку.

В результате подсудимый не успел завершить маневр, а его автомобиль на большой скорости протаранил легковушку, двигавшуюся по встречке. Тем самым, как установил суд, водитель проявил преступную небрежность. На месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм, увы, скончался один из участников той аварии. Позже экспертиза подтвердили, что смерть наступила именно от физических травм, полученных потерпевшим при столкновении машин.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и поддержал ранее заявленное им на предварительном слушании ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признал активное способствование подсудимым раскрытию и расследованию преступления, а также добровольное возмещение имущественного и морального вреда родственникам погибшего.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом установлено не было. Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному, суд назначил виновнику смертельного ДТП наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года. Испытательный срок, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление, установлен на 2 года. В течение этого времени осужденному запрещено без разрешения надзорного органа менять постоянное место жительства.

ИА «Орелград»