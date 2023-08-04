Житель Карачева привез в Орел синтетический гашиш

Молодой человек был задержан транспортными полицейскими прямо на станции.

В Орле транспортными полицейскими задержан безработный житель Брянской области, подозреваемый в совершении наркопреступления. Подробности сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. 21-летний житель города Карачева был задержан на железнодорожной станции Орел сотрудниками патрульно-постовой службы полиции линейного отдела МВД России. Причем задержали его за совершение административного правонарушения – молодой человек совершал переход в неположенном месте.

Он был доставлен в дежурную часть, где в присутствии понятых полицейские провели его личный досмотр. В результате в кармане джинсов молодого человека были обнаружены два пакетика с кремообразным веществом черно-зеленого цвета и порошкообразным веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании содержимое свертков является наркотическими средствами двух видов. В одном пакетике оказался так называемый «синтетическим гашиш» массой 0,91 грамма, во втором — мефедрон массой 0,12 грамма. Оба пакетика были изъяты.

«Молодой человек признался, что приобрел наркотики бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления, — уточнили в транспортной полиции. — Следствием ЛО МВД России на станции Орел в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие».

ИА «Орелград»