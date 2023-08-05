Более 7000 электронных подписей получили орловцы

Большая часть подписей была выдана индивидуальным предпринимателям.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области, в первой половине 2023 года ведомственным Удостоверяющим центром на территории региона было выдано 7,1 тысячи квалифицированных электронных подписей (КЭП). Из этого количества свыше 2,6 тысячи подписей было сформировано для юридических лиц и более 4,5 тысячи – для индивидуальных предпринимателей.

В ведомстве подчеркивают, что правом на дистанционный перевыпуск КЭП активно пользуются налогоплательщики не только Орловской области, но и других регионов России. Всего в первом полугодии 2023 года в нашей стране было перевыпущено около 129 тысяч сертификатов квалифицированных электронных подписей. В частности, свои электронные подписи за это время обновили 67,2 тысячи организаций и 61,7 тысячи бизнесменов. Статистика обусловлена еще и тем, что услуга по выпуску КЭП предоставляется экстерриториально, то есть без строгой привязки к месту. Иными словами, в случае необходимости, получить е можно в любом пункте выдачи, независимо от места постановки на налоговый учет.

«При необходимости продления действия электронной подписи, ранее выданной налоговым органом, можно воспользоваться дистанционным перевыпуском через интернет-сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», — пояснили в Управлении ФНС России по Орловской области. — Так, пользователи, имеющие действующий квалифицированный сертификат, ранее полученный в УЦ ФНС России, имеют возможность авторизоваться с помощью него в личном кабинете и перевыпустить КЭП без личного посещения налогового органа».

Добавим, что непосредственно в Орловской области электронную подпись можно получить в одном из трех пунктов выдачи КЭП, расположенных по следующим адресам: г. Орел, Московское ш., д.119; г. Ливны, ул. Селищева, д.2б; г. Мценск, ул. Красноармейская, д.24. Более подробную информацию о получении указанной услуги можно узнать на главной странице сайта ФНС России в разделе «Как и где получить электронную подпись».

ИА «Орелград»