На Орловщине 14 МКД поставили на кадастровый учет

Темпы сопоставимы с прошлогодними.

Как сообщили в Управлении Росреестра по Орловской области, в текущем году в регионе зарегистрировано 895 договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), а на кадастровый учет поставлено 14 многоквартирных домов (МКД). Для сравнения, за весь прошлый год в регионе было зарегистрировано 1898 договоров долевого участия, а на кадастровый учет был поставлен 31 МКД. Иными словами, темпы регистрации и постановки на учет сопоставимы с прошлогодними.

«Подписанный договор участия в долевом строительстве, как и договор купли-продажи, заключенные с застройщиком, не наделяет дольщика или покупателя жилья правом собственности на недвижимость, — объяснила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — Право собственности возникает только с момента государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Но до этого нужно обязательно поставить многоквартирный дом на кадастровый учет».

Если новостройка не состоит на кадастровом учете, то и зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости, входящие в состав МКД, невозможно, добавила она. Кстати, каждый может самостоятельно проверить, поставлен ли конкретный многоквартирный дом на кадастровый учет или нет. Для этого следует посетить официальный сайт Росреестра и зайти в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Информация носит публичный характер и предоставляется бесплатно, уточнили в ведомстве.

Ранее Орелстат сообщал, что в январе-мае 2023 года в Орловской области организациями и индивидуальными застройщиками было построено 1778 квартир. Введено в эксплуатацию 139,9 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 84,8 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 55,1 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»