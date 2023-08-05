На Орловщине простимулируют рост картошки

Производители картофеля могут получить субсидии из областной казны.

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал приказ об утверждении на 2023 год объема внесения удобрений, используемых при производстве картофеля и овощей открытого грунта. Он устанавливается в размере не менее 300 килограмм в действующем веществе на 1 га посевной площади. Поясним, что данная величина необходима для расчета размера субсидий, при помощи которых государство пытается простимулировать производство картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. На данный момент более 90 процентов региональной картошки выращивают простые граждане.

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ правительство Орловской области утвердило в декабре 2022 года. Проект направлен на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв региона. Поддержка положена сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако она не рассчитана на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Субсидия предоставляется по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта. Ставка ежегодно и утверждается областными властями с учетом различных текущих факторов. Поддержка оказывается при соблюдении ряда условий. В частности, посев при проведении агротехнологических работ соискатели должны использовать только «законные» семена сельскохозяйственных культур — сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Сортовые и посевные качества семян должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Размер субсидии не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат. В случае изменения ставки на 1 гектар посевной площади в текущем финансовом году в соответствии с приказом департамента сельского хозяйства получатели могут подавать заявления на перерасчет размера субсидии.

ИА «Орелград»