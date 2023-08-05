На Орловщине простимулируют рост картошки

5.8.2023 | 10:00 Новости, Экономика

Производители картофеля могут получить субсидии из областной казны.

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал приказ об утверждении на 2023 год объема внесения удобрений, используемых при производстве картофеля и овощей открытого грунта. Он устанавливается в размере не менее 300 килограмм в действующем веществе на 1 га посевной площади. Поясним, что данная величина необходима для расчета размера субсидий, при помощи которых государство пытается простимулировать производство картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. На данный момент более 90 процентов региональной картошки выращивают простые граждане.

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ правительство Орловской области утвердило в декабре 2022 года. Проект направлен на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв региона. Поддержка положена сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако она не рассчитана на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Субсидия предоставляется по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта. Ставка ежегодно и утверждается областными властями с учетом различных текущих факторов. Поддержка оказывается при соблюдении ряда условий. В частности, посев при проведении агротехнологических работ соискатели должны использовать только «законные» семена сельскохозяйственных культур — сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Сортовые и посевные качества семян должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Размер субсидии не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат. В случае изменения ставки на 1 гектар посевной площади в текущем финансовом году в соответствии с приказом департамента сельского хозяйства получатели могут подавать заявления на перерасчет размера субсидии.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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