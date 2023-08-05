Орловцы попросили у налоговиков рассрочку на 1,5 миллиарда рублей

Проект реализуется для сохранения компаний и их капиталов.

В Орловской области по состоянию на 1 июня 2023 года от налогоплательщиков поступило 129 заявлений о представлении рассрочки по страховым взносам на общую сумму порядка 1,5 миллиарда рублей. Из них положительное решение вынесено по 107 заявлениям. Такие данные привели в региональном Управлении ФНС России. В ведомстве напоминают, что в 2022 году для сохранения компаний и их капиталов был внедрен проект по реструктуризации долгов.

«В рамках работы на этой площадке должники и кредиторы при содействии налоговой службы могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, — говорят в областной налоговой службе. — Цель проекта – помочь бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротства».

В частности, одной из мер поддержки бизнеса стал перенос сроков уплаты страховых взносов. Этот механизм доступен организациям и индивидуальным предпринимателям, относящимся к пострадавшим отраслям. Напомним, что перечень таких отраслей еще в апреле прошлого года утвердило правительство страны. Этим же постановлением юрлицам и ИП были на 12 месяцев продлены сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель – июнь и июль-август 2022 года. В 2023 году пострадавшим представителям бизнеса представлено право на получение рассрочки по уплате сумм страховых взносов еще на 12 месяцев.

«Меры поддержки предусмотрены и на региональном уровне, напоминают налоговики. — УФНС активно взаимодействует с областным Советом народных депутатов. Всего за 2022 год были внесены изменения в девять законов Орловской области и коснулись они таких источников, как: патентная система налогообложения, упрощенная система налогообложения, налог на прибыль, игорный бизнес, транспортный налог и налог на имущество организаций. Изменения в основном связаны с предоставлением льгот налогоплательщикам, в том числе, что немаловажно и новой категории граждан, которые призваны на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по контракту».

Все внесенные изменения помогают налогоплательщикам в условиях складывающейся социально-экономической ситуации сократить налоговую нагрузку и сохранить рабочие места, — подчеркнули в УФНС. Кроме того, налоговая служба с первых дней специальной военной операции принимает активное участие в разработке мер по поддержанию наиболее уязвимых категорий бизнеса и граждан. Ряд преференций предусмотрен для мобилизованных граждан.

ИА «Орелград»