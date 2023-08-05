Орловцы зарабатывают втрое больше прожиточного минимума

Аналитики сопоставили доходы жителей региона с базовыми величинами.

Специалисты Орелстата подсчитали соотношение средней заработной платы в Орловской области с двумя базовыми величинами, по которым власти определяют уровень благосостояния населения. Напомним, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2023 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях региона составляет 46 895 рублей. Аналитики подсчитали, что она в 2,9 раза превышает МРОТ – минимальный размер оплаты труда, который составляет 16 242 рубля в месяц. Поясним, что МРОТ в указанном размере был установлен с 1 января 2023 года соответствующим федеральным законом.

Аналитики также подсчитали, что средняя зарплата орловцев в 3,2 раза превышает величину минимального прожиточного уровня. Последняя составляет 14 572 рубля в месяц, она была введена на период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Постановление об этом правительство Орловской области издало 21 декабря 2022 года. Кстати, средняя номинальная заработная плата орловцев по сравнению с апрелем 2023 года увеличилась на 5,5 процента, а по сравнению с маем предыдущего года — на 18,3 процента.

Однако не во всех секторах экономии наблюдается рост. Например, в мае по сравнению с апрелем 2023 года номинальная зарплата снизилась в таких отраслях, как финансовая и страховая деятельность – на 11,9 процента, обеспечение электрической энергией и паром – на 10,2 процента, добыча полезных ископаемых – на 3,5 процента, строительство – на 2,9 процента, государственное управление – на 1,5 процента и предоставление прочих видов услуг – на 0,5 процента. Лидерами по росту уровня зарплат за май стали сферы транспортировки и хранения, а также образования, где заработки повысились сразу на 25,2 и 17,1 процента соответственно.

ИА «Орелград»