В Орле бизнес отдал 19 миллиардов по налоговым долгам

Предприятия и организации воспользовались правом на реструктуризацию.

За шесть месяцев текущего долга орловский бизнес погасил в 1,5 раза долгов по налогам больше, чем годом ранее. Такую тенденцию подметили в региональном Управлении ФНС России. Специалисты говорят, что рост показателя во многом связан с тем, что вот уже более года для бизнеса действует механизм реструктуризации долга. Для этого был разработан специальный ведомственный сервис.

«Площадка реструктуризации долга функционирует с 1 апреля 2022 года на базе Межрегиональной инспекции по управлению долгом», — рассказали в Управлении ФНС. Это место, где должники и кредиторы при содействии налоговиков могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности. Цель проекта — помочь бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротства.

«С начала года бизнес путем реструктуризации погасил почти 19 миллиардов рублей по налоговым долгам, — продолжают в Управлении ФНС России по Орловской области. — Это почти в 1,5 раза больше чем за аналогичный период 2022 года. Всего же за шесть месяцев 2023 года заключено мировых соглашений и предоставлена рассрочка (отсрочка) по уплате налогов юридическим и физическим лицам на сумму 41,7 миллиарда рублей».

На площадку за помощью могут обратиться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Они получат возможность проанализировать способы реструктуризации долга и выбрать наиболее оптимальный для себя. Площадка также помогает ускорить подготовку документов для реструктуризации долга и наладить диалог с кредиторами, которые не заинтересованы в реструктуризации задолженности. Способы урегулирования долга: рассрочка/отсрочка по уплате налогов, сборов, страховых взносов; мировое соглашение; отлагательные меры взыскания; координация действий в банкротстве. На площадку стоит обратиться, если появилась угроза банкротства или накопился долг перед бюджетом или иными кредиторами. В УФНС также говорят, что приведенные выше цифры подтверждают эффективность реструктуризации долгов бизнеса, испытывающего временные финансовые затруднения.

«Реабилитационный план основывается на проверке платежеспособности контрагента, оценке ситуации и рисков с использованием верифицированных данных о должнике. Такой анализ проводится специалистами налоговой службы и может быть с согласия должника раскрыт на Площадке реструктуризации долга, что, несомненно, повышает доверие между должником и кредиторами», — заключили в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»