В Орле нашли новый способ пропаганды творчества

Правила создания творческих коллективов появились в областной столице.

Положение о муниципальном творческом коллективе в городе Орле утвердил мэр Юрий Парахин. Документ принят в целях развития всех видов творчества, стимулирования роста профессионального мастерства и определения статуса муниципальных творческих коллективов. Новые правила определяют принципы деятельности и функционирования муниципальных творческих коллективов. Прежде всего, введена четкая терминология: указанный выше коллектив – это постоянно действующая группа исполнителей любого жанра творчества. Это может быть, например, хор, оркестр, цирковой или хореографический коллектив и др. При этом исполнители должны не только иметь специальное образование, но и высокие «показатели результативности в процессе своей творческой деятельности на территории города Орла». То есть исполнители должны обладать богатым опытом выступлений и наградами престижных фестивалей и конкурсов различного уровня.

«Коллектив осуществляет свою деятельность на базе муниципального учреждения культуры в качестве его структурного подразделения, содержится за счет средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а также других средств, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации направляются на его содержание, — говорится в постановлении. — Коллектив создается приказом руководителя учреждения. Статус определяется, подтверждается на основании протокола комиссии, создаваемой руководителем учреждения по согласованию с управлением культуры».

Целью создания такого коллектива городские власти определили улучшение качества подготовки концертных программ, мероприятий учреждения и общегородских мероприятий. Кроме того, ставятся задачи по пропаганде художественного творчества, сохранению и развитию профессионального искусства и творческого наследия, созданию условий для творческого развития участников коллектива и сохранения их индивидуальности. Коллектив создается и ликвидируется руководителем учреждения.

«Творческо-организационная деятельность предусматривает регулярные концертные выступления, прокат спектаклей, организацию выставок, творческих встреч, мастер-классов, участие в фестивалях, конкурсах различного уровня, реализацию творческих проектов, муниципальных и иных целевых программ, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, грантах, общегородских мероприятиях», — говорится в документе.

ИА «Орелград»