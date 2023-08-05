В Орловской области гаишники поймали сотни пешеходов

Прохожие попались на нарушении Правил дорожного движения.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской области озвучили итоги дополнительного профилактического мероприятия «Пешеход», которое прошло в июле и растянулось на неделю. Поводом для его проведения стала тревожная статистика. Согласно ей, в период с 1 января по 12 июля 2023 года в регионе было зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. В результате 69 человек получили ранения различной степени тяжести, а восемь человек, к сожалению, погибли.

Проведенные в регионе дополнительные рейды лишь подтвердили то, что пешеходы далеко не всегда соблюдают Правила дорожного движения. Так, за время рейдового мероприятия орловскими полицейскими в целом было выявлено 317 пешеходов, которые нарушали указанные правила. Например, не все почему-то помнят правило о том, что проезжую часть можно переходить только по пешеходным переходам, подземным или надземным пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

«При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны, — напоминают в Управлении ГИБДД. — Согласно действующему законодательству за данное административное правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей».

Ранее начальник ОГИБДД УМВД России по городу Орлу Юрий Капустин также акцентировал внимание на проблеме. Он сообщил, что в первой половине текущего года на территории административного центра 17 дорожно-транспортных происшествий произошли по вине самих пешеходов, 11 из которых переходили проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Причем два ДТП произошли по вине несовершеннолетних пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Напомним, что в целом за шесть месяцев на территории города Орла произошло 125 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли, а 148 получили ранения различной степени тяжести. Из них 41 дорожно-транспортное происшествие было связано именно с наездами на пешеходов. В результате этих происшествий три человека погибли и 45 получили ранения.

ИА «Орелград»