На Орловщине за год собрали 193 тысячи 391 тонну мусора

Власти подвели итоги четырехлетней реализации программы обращения с отходами.

В Орловской области в 2022 году было собрано и обработано 193 391 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Показатель доли обработки ТКО составил 100 процентов, показатель доли направленных на утилизацию отходов составил 46,2 процента, показатель доли захоронения составил 68,3 процента. Показатели регионального проекта, предусмотренные в 2022 году, выполнены в полном объеме. Такие данные приведены в докладе об экологической ситуации в Орловской области, на днях обнародованном правительством региона.

В документе приводится анализ выполнения государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области». Она была утверждена в 2018 году. В 2021 году департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения ее актуализировал. В частности, в программу тогда было включено мероприятие «Корректировка нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области» с объемом финансирования в размере 6 миллионов рублей.

Эти деньги за счет средств областного бюджета были выделены в 2022 году на «проведение необходимых замеров в целях определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Кстати, реализация программы осуществляется в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по линии национального проекта «Экология». В 2022 году предусматривалось достижение следующих показателей: доля ТКО, направляемых на обработку, – 69,9 процента; доля ТКО, направляемых на утилизацию, – 10,5 процента; доля ТКО, направляемых на захоронение, – 89,5 процента. Как видно из приведенных выше цифр, планы разошлись с реальностью.

Стоит также отметить то, что в 2022 году Орловская область вошла в число 43 субъектов РФ, признанных победителями конкурсного отбора на получение субсидии для закупки контейнеров для раздельного накопления отходов. Доля региона составила 48,124 миллиона рублей. В результате несколькими муниципальными образованиями (города Орел, Ливны и Мценск, а также Орловский муниципальный округ) в целом было приобретено 2774 контейнера для раздельного накопления ТКО. Субсидия была освоена в полном объеме.

ИА «Орелград»