Под Орлом нетрезвый мужчина голыми руками сломал два забора

Виновник совершенного преступления ответственности избежал.

Вступил в силу судебный акт, принятый Покровским районным судом Орловской области и не обжаловавшийся в апелляционном порядке. Речь идет о прекращении уголовного преследования и уголовного дела, которое было возбуждено в отношении жителя Покровского района. Как пояснили в пресс-службе суда, он был обвинен в повреждении и уничтожении чужого имущества. Органы предварительного расследования установили, что преступление было совершено в конце марта 2023 года.

Обвиняемый в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо территории домовладения потерпевшего, он обратил внимание на забор, изготовленный из профильных металлических оцинкованных листов. Нетрезвый гражданин внезапно проявил странную агрессию – он повредил 10 листов забора, ударив по каждому из них не менее двух раз кулаками. Этого ему показалось мало.

Тогда пьяный мужчина прошел через незапертую калитку изгороди на территорию чужого домовладения. Там он увидел деревянную изгородь, изготовленную из штакетника. Незваный гость решил поломать и ее – как подсчитали в суде, он нанес по одному удару кулаком в каждую штакетину изгороди, уничтожив тем самым 12 штакетин. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму около 18 тысяч рублей.

Органами предварительного расследования действия мужчины были квалифицированы по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений). Но уже в ходе рассмотрения дела потерпевший заявил ходатайство о прекращении дела в отношении обвиняемого в связи с их примирением. При вынесении решения суд учел то, что совершенное преступление имеет категорию средней тяжести, причиненный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.

Кроме того, вину в совершенном преступлении он признал полностью и в содеянном раскаялся. Учел суд и то, что хулиган ранее не был судим, а по месту жительства характеризуется удовлетворительно. По крайней мере, жалоб от населения на него не поступало. В результате суд счел возможным прекращение уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с примирением сторон. Судебный акт уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»