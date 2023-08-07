Клычков высказался по поводу атаки беспилотника

7.8.2023 | 14:53 Важное, Новости, Происшествия

Губернатор отметил, что БПЛА не упал сам, а был сбит.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Такая информация появилась в официальных социальных сетях главы Орловской области.

«В Знаменском районе Орловской области на минувших выходных в ночь на воскресенье сбит беспилотник самолетного типа, в результате падения его обломков жертв, пострадавших и разрушений нет», — заявил Клычков.

Отметим, что подтвердилось и предположение, согласно которому речь шла именно о деревне Слободка, расположенной в Знаменском районе (в нашем регионе четыре населённых пункта с таким названием). На карте видно, что она соседствует с национальным парком «Орловское полесье», а также с деревней Мымрино – малой родиной Геннадия Зюганова.

«Во взаимодействии с силовыми структурами мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области», — заверил орловцев губернатор.

ИА «Орелград»

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