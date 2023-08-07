Орловцу дали четыре года за незаконный сбыт оружия

7.8.2023 | 18:02 Закон и порядок, Новости

Он проведёт их в колонии строгого режима.

Пистолет системы «Вальтер». Фото: Управление ФСБ по Республике Мордовия (иллюстративное)

Приговор вынес Железнодорожный районный суд Орла. Как установило следствие, в августе минувшего года осуждённый, действуя в составе организованной группы, незаконно сбыл несколько единиц оружия. Причём – не современного.

Как информирует прокуратура Орловской области, объектом незаконной сделки стал пистолет-пулемёт MP-40 (образца 1940 года) и пистолет системы «Вальтер» (образца 1938 года), а также 25 патронов.

Преступления выявили сотрудники Управления ФСБ России по Орловской области. В ходе предварительного следствия мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал исчерпывающие и правдивые показания.

Пока что приговор не вступил в силу. Что касается сообщников осуждённого, то их уголовное дело выделено в отдельное производство и пока что находится на рассмотрении.

ИА «Орелград»

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