Орловский Племенной завод Георгиевского уличили в нарушениях

Предприятие неправильно обращалось со свиньями.

Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону, нарушения выявлены на свинотоварной ферме, принадлежащей предприятию. Она находится в Ливенском районе в посёлке Комсомольский.

Выяснилось, что свиней пасли прямо на территории фермы. Кроме того, один из дезинфекционных барьеров оказался открыт для свободного прохода и проезда – они никем не контролировались.

Также Россельхознадзор установил, что под воротами предприятия имеются щели, которые использовались для подвоза соломы и вывоза навоза. Однако через них внутрь могли попадать как посторонние животные, так и посторонние лица. Все эти нарушения создавали благоприятные условия для возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний животных, в том числе, для африканской чумы свиней.

Ведомство направило данную информацию в органы прокуратуры. Сообщается, что к данному моменту виновные привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»