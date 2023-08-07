Под Орлом владелец иномарки крупно задолжал за спецстоянку

На сумму накопившегося долга можно приобрести подержанный автомобиль.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о взыскании стоимости услуг по хранению и перемещению задержанного транспортного средства на специализированной стоянке. Как сообщили в пресс-службе суда, иск подала индивидуальный предприниматель, которая занимается оказанием указанных выше услуг. В обоснование иска было указано, что еще 12 апреля 2023 года на специализированную стоянку, принадлежащую ИП, было доставлено задержанное транспортное средство, а именно автомобиль марки «Мазда 626».

Однако до сих пор владелец иномарки не оплатил услуги за перемещение и хранение задержанного автомобиля на специализированную стоянку. За это время сумма набежала немалая. Так, истец просил суд взыскать с ответчика задолженность в размере 102,9 тысячи рублей, а также еще около 15 тысяч рублей расходов по оплате государственной пошлины, юридических услуг и услуг почты.

«Суд, исследовав представленные доказательства в совокупности, установил, что транспортное средство ответчика находится на специализированной стоянке, ответчик до настоящего времени задолженность по хранению и перемещению транспортного средства не оплатил, — говорится в сообщении пресс-службы райсуда. — Расчет стоимости услуг проверен судом и признан правильным. Доказательств обратного стороной ответчика не представлено. Поскольку ответчиком не были выполнены обязательства по оплате за оказанные услуги по перемещению и хранению автомобиля «Мазда 626», суд счел требования истца к ответчику обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме».

ИА «Орелград»