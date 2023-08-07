Покровский район купит антивандальную стелу почти за миллион

Новый географический указатель будет установлен у федеральной трассы.

Администрация Покровского района Орловской области объявила тендер с начальной максимальной ценой контракта в размере 905 тысяч рублей. Победитель получит право на выполнение услуги по изготовлению и установке въездной стелы в указанном районе. Источник финансирования: муниципальный бюджет. Стела будет установлены возле автомобильной дороги «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» 1Р119 на границе Покровского и Свердловского районов.

От исполнителя сначала потребуется разработка дизайн-макета. По условиям контракта, подрядчик должен представить на рассмотрение Заказчику не менее пяти вариантов архитектурно-планировочного решения и дизайн-проекта в формате 3D в течение 2-х рабочих дней с даты заключения контракта. «Архитектурно-планировочное решение и дизайн-проект в трехмерном формате (3D) должны давать ясное представление об архитектурно-планировочном, объемно-пространственном и цвето-фактурном, графическом и стилевом решении композиции в целом, а также об основных акцентах проектируемого объекта», — говорится в конкурсной документации.

Впрочем, основные пожелания к внешнему виду стелы приведены в техническом задании. Это должна быть конструкция, габаритными размерами не менее 3500*6500 мм, изготовленная на основе металлокаркаса из профильной трубы с предварительным антикоррозионным покрытием. Каркас должен быть облицован алюминиевыми композитными панелями, отфрезерованными на специальном оборудовании. На фасаде стелы должны быть выполнены объемный герб толщиной не менее 11 мм и надпись «Покровский район», выполненная из объемных букв высотой не менее 600 мм и 200 мм соответственно.

Объемные элементы должны быть выполнены с передней стенкой из алюминиевого композитного материала толщиной не менее 3 мм. На обратной стороне должна быть выполнена надпись «Счастливого пути» из алюминиевого композитного материала. Фасадные элементы стелы должны быть изготовлены из антивандальных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивыми к воздействию климатических условий, имеющими гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость.

ИА «Орелград»