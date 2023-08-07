В Орле будут судить экс-главу райотдела приставов

7.8.2023 | 13:12 Закон и порядок, Новости

Она обвиняется в манипуляциях с документами.

Как рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, женщина возглавляла один из районных отделов Федеральной службы судебных приставов по городу Орлу. Преступления происходили длительный период – с 2011-го по 2021-й годы.

Как установило следствие, обвиняемая давала своим подчинённым незаконные указания – не регистрировать некоторые документы о взыскании средств, которые выдавались судебными и контрольными органами. Это позволяло ей улучшать показатели собственной работы.

Оказалось, что в отделе не зарегистрировали около пяти тысяч таких документов. По ним не совершались исполнительные действия и не принимались меры принудительного исполнения. В итоге экс-приставу вменили статью 286 УК («превышение должностных полномочий»). Дело возбудили на основании материалов Управления ФСБ по Орловской области, а также Управления самой Федеральной Службы Судебных Приставов.

«Осуществлён значительный объем следственных и процессуальных действий», — отметили в СК. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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