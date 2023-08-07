В Орле насмерть сбили 23-летнего парня

7.8.2023 | 10:27 Новости, Происшествия

ДТП произошло на Наугорском шоссе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария случилась накануне в 08 часов 30 минут. 64-летний водитель на рейсовом автобусе «Паз» следовал со стороны улицы Цветаева в сторону улицы Лескова.

У дома по Наугорскому шоссе, 42, «Пазик» сбил парня 2000-го года рождения. Он пересекал дорогу по пешеходному переходу, который не был оборудован светофором.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, от полученных телесных повреждений скончался», — рассказали в дорожной инспекции.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП. В результате аварий погиб один человек, пострадали ещё четверо.

ИА «Орелград»

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