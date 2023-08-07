В Орле заработала подсветка за 40 млн рублей

7.8.2023 | 9:05 Важное, ЖКХ, Новости

Ко Дню города был завершен первый этап работ по созданию световой концепции.

Фото компании Svet Expert

Новую подсветка загорелась на семи зданиях на площади Ленина. Стоимость работ – 40,1 млн рублей. Второй этап — размещение архитектурной фасадной подсветки на строениях, расположенных по улицам Ленина, Тургенева, Максима Горького. Она обойдется в 67,945 млн рублей. Все работы должны быть завершены осенью этого года.

Контракт получило московское ООО «Вершина». Компанию-подрядчика выбрали без проведения конкурсных процедур. Чиновники обосновали решение необходимостью скорейшего выполнения работ.

Напомним, в 2022 году Орел победил в конкурсе по проектированию туристского кода центра города. В 2023 году из федерального бюджета выделена субсидия в размере 215 миллионов рублей. В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в областной столице установят навигационные стойки, указатели, фото-зоны, торговые объекты и т.д.

(Фото компании Svet Expert)

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Орелград. 2023 год

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