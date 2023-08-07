В Орловской области стало труднее дышать

7.8.2023 | 18:09 Медицина, Новости

Причиной является жаркая погода.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловцы стали чаще вызывать «Скорую помощь» в связи с симптомами респираторных инфекций. На минувшей неделе количество таких вызовов составило около двух сотен. Это превышает показатели предыдущей недели на треть.

Такую информацию сообщили в Департаменте здравоохранения по Орловской области. «Одной из причин роста медики считают неправильное использование кондиционеров», — отметили в депздраве.

Также представители областной администрации напомнили основные правила обращения с этими устройствами:

  • не направлять поток на себя,
  • находиться от работающего прибора на расстоянии от двух метров,
  • выставлять оптимальную температуру (+23 +25 °С),
  • периодически проветривать помещение (если кондиционер не забирает воздух с улицы),
  • не забывать о чистке и замене фильтров.

ИА «Орелград»

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