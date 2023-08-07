В Орловской области стало труднее дышать

Причиной является жаркая погода.
Орловцы стали чаще вызывать «Скорую помощь» в связи с симптомами респираторных инфекций. На минувшей неделе количество таких вызовов составило около двух сотен. Это превышает показатели предыдущей недели на треть.
Такую информацию сообщили в Департаменте здравоохранения по Орловской области. «Одной из причин роста медики считают неправильное использование кондиционеров», — отметили в депздраве.
Также представители областной администрации напомнили основные правила обращения с этими устройствами:
- не направлять поток на себя,
- находиться от работающего прибора на расстоянии от двух метров,
- выставлять оптимальную температуру (+23 +25 °С),
- периодически проветривать помещение (если кондиционер не забирает воздух с улицы),
- не забывать о чистке и замене фильтров.
ИА «Орелград»