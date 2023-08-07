В отдаленных деревнях обещают провести выборы губернатора

Особый порядок голосования там будет действовать по решению облизбиркома.

Избирательная комиссия Орловской области приняла постановления, касающиеся организации и проведения выборов губернатора. Как пояснили в облизбиркоме, в том числе принято решение об участии Орловской области в реализации пилотного проекта «Мобильная УИК» в период подготовки и проведения выборов губернатора. Так, издано постановление о проведении голосования групп избирателей. Речь идет о гражданах, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Напомним, выборы губернатора Орловской области назначены на 10 сентября 2023 года. Но процедура голосования растянется на три дня.

Облизбирком распорядился провести голосование групп избирателей в отдаленных деревнях 8 и 9 сентября 2023 года. Территориальным избирательным комиссиям Орловской области предписано не позднее 31 августа принять решения о датах, времени, избирательных участках и адресах проведения дополнительной формы голосования. Эти сведения должны быть размещены на сайте территориальной избирательной комиссии и направлены вместе с документами, подтверждающими обоснованность их принятия, в Избирательную комиссию не позднее 6 сентября.

Участковым избирательным комиссиям поручено довести необходимые разъяснения по проведению голосования на выборах губернатора непосредственно до избирателей, в том числе путем размещения объявлений в доступных для всех местах. Кстати, облизбирком уже утвердил предварительный список избирательных участков и описания мест проведения голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. В него включено 330 отдаленных сел, деревень и поселков.

ИА «Орелград»