Заместитель орловского депздрава оказался не в курсе представлений прокуратуры

Дмитрий Пух признался в этом на заседании правительства региона.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения 7 августа докладывал об открытии новых ФАПтек. Заместитель прокурора области Борис Непорожный отметил, что ничего не услышал о проблемах.

«За истекший период 2023 года прокуратурой Орловской области три представления внесено. Для нашей области – это весомое количество», — подчеркнул Непорожный.

В Свердловском, Покровском, Залегощенском районах были выявлены проблемы в организации реализации лекарств. В ряде районов спустя непродолжительное время после постройки развалились ФАПы.

«Каким образом организована работа по данным районам? Как люди получают помощь, как организована выдача лекарственных средств?» — спросил заместитель прокурора.

Дмитрий Пух ответил, что по ФАПам, которые пришли в негодность, организована выездная деятельность.

«По представлениям у меня нет информации, не готов вам ответить», — сказал Дмитрий Пух.

«Это печально, что не готовы», — прокомментировал Борис Непорожный.

За коллегу пришлось вступиться первому заместителю губернатора Орловской области Вадиму Соколову. Он пояснил, что у региона достаточно мобильных ФАПов, а главными врачами ЦРБ организована работа по доставке лекарств.

«Моя просьба – проинформировать прокуратуру области, что реально делается. Чтобы на все вопросы контролирующего органа внятно и понятно отвечали».

Отметим, в Орловской области открыто 216 ФАПтек, еще 37 должны заработать до 30 ноября.

ИА «Орелград»