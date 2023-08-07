Заместитель орловского депздрава оказался не в курсе представлений прокуратуры

Дмитрий Пух признался в этом на заседании правительства региона.
Заместитель руководителя департамента здравоохранения 7 августа докладывал об открытии новых ФАПтек. Заместитель прокурора области Борис Непорожный отметил, что ничего не услышал о проблемах.
«За истекший период 2023 года прокуратурой Орловской области три представления внесено. Для нашей области – это весомое количество», — подчеркнул Непорожный.
В Свердловском, Покровском, Залегощенском районах были выявлены проблемы в организации реализации лекарств. В ряде районов спустя непродолжительное время после постройки развалились ФАПы.
«Каким образом организована работа по данным районам? Как люди получают помощь, как организована выдача лекарственных средств?» — спросил заместитель прокурора.
Дмитрий Пух ответил, что по ФАПам, которые пришли в негодность, организована выездная деятельность.
«По представлениям у меня нет информации, не готов вам ответить», — сказал Дмитрий Пух.
«Это печально, что не готовы», — прокомментировал Борис Непорожный.
За коллегу пришлось вступиться первому заместителю губернатора Орловской области Вадиму Соколову. Он пояснил, что у региона достаточно мобильных ФАПов, а главными врачами ЦРБ организована работа по доставке лекарств.
«Моя просьба – проинформировать прокуратуру области, что реально делается. Чтобы на все вопросы контролирующего органа внятно и понятно отвечали».
Отметим, в Орловской области открыто 216 ФАПтек, еще 37 должны заработать до 30 ноября.
ИА «Орелград»