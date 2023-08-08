Долги по зарплате на миллионы рублей вернули орловцам

Судебные приставы-исполнители помогли гражданам получить честно заработанное.

В Орловской области благодаря действиям судебных приставов-исполнителей за первое полугодие 2023 года в пользу граждан с работодателей была взыскана задолженность по заработной плате на общую сумму около 5,4 миллиона рублей. Такие данные привели в пресс-службе регионального Управления ФССП России. Подводя итоги минувшего полугодия, в ведомстве также подсчитали, что за отчетный период времени было окончено 78 исполнительных производств данной категории.

«Взыскание задолженности по заработной плате находится на особом контроле Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, — подчеркнули в ведомстве. — Основным фактором, обеспечивающим исполнение судебных решений по взысканию заработной платы, является принятие мер принудительного исполнения. Это и установление местонахождения должника, его расчетных счетов и имущества, а впоследствии и арест имущества с последующей реализацией».

Кроме того, как говорят приставы, эффективным инструментом воздействия на должников является «реализация полномочий административной юрисдикции и мер уголовно-правового характера». Тем временем, Орелстат сообщил: «По состоянию на 1 июля 2023 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. Начиная с 1 декабря 2021 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил».

ИА «Орелград»