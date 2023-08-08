Клычков расширил список продукции для импортозамещения

Введенный в прошлом году перечень прирос двумя пунктами.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области от 1 сентября 2022 года № 497 «Об утверждении перечня продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в Орловской области в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций». Поправки приняты «в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии». Прежде всего, продлен срок действия самого документа – теперь в нем помимо 2022 года появился и 2023 год.

Но главное новшество заключается в том, что перечень продукции для импортозамещения пополнился двумя пунктами: «Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах» и «Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов». Словом, это те товары, которые следует заместить товарами, произведенными в России, без оглядки на «партнеров» из недружественных стран. Кстати, это первая подобная поправка с момент утверждения перечня. Изначально в него было включено 73 пункта.

Так, в список продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в Орловской области, губернатором ранее были включены семена овощных культур, грибы и трюфели, плоды семечковых и косточковых культур, племенной молодняк мясного крупного рогатого скота, рыба и прочая продукция рыболовства, камень, песок и глина, средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях, стекло, изделия фарфоровые и керамические, железо, чугун, сталь и ферросплавы, драгоценные металлы, компьютеры и периферийное оборудование, приборы оптические и фотографическое оборудование, батареи и аккумуляторы, станки, автотранспорт, локомотивы железнодорожные и подвижной состав, мотоциклы, мебель и другое.

ИА «Орелград»