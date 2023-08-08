Орловцы начали вкладывать маткапитал в автошколы

Деньги родители направляют на обучение своих детей.

В Орловской области уже 22 семьи оплатили средствами материнского семейного капитала (МСК) обучение в автошколе своих детей. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России. В ведомстве пояснили, что вложение средств в образование детей у орловских семей вообще является одним из самых популярных направлений распоряжения материнским капиталом. С начала действия программы расходы на образование при помощи средств МСК покрыли уже 3504 орловские семьи.

«Отделение Социального фонда России по Орловской области информирует, что средства МСК также можно потратить на оплату обучения в автошколе, — говорят в ведомстве. — В этом году такой возможностью воспользовались 22 семьи. Важно: у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность!».

В ОСФР также добавили, что самым популярным способом подачи заявления является дистанционный – заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг, на что уйдет всего несколько минут. Заявителю надо ввести данные договора об оказании образовательных услуг и реквизиты автошколы с указанием банковского счета, на который после рассмотрения заявления поступят средства материнского капитала. Впрочем, заявление можно подать и лично, обратившись в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства.

Ранее в ОСФР сообщали, что в этом году в региональное отделение поступило уже без малого 600 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Подсчитано, что более 270 орловских семей решили за счет МСК погасить основной долг и уплату процентов по кредитам на приобретение жилья. Еще 117 семей потратили маткапитал на оплату первоначального взноса при получении займа на приобретение жилья, а 135 — на строительство жилья. Кроме того, 46 семей направили средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на строительство жилья.

ИА «Орелград»