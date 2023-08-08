В Орле разбился водитель электросамоката

Мужчину госпитализировали.

ДТП случилось накануне в 08:05. Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла у дома по улице Комсомольской, 308 (напротив остановки общественного транспорта «Ботаника»).

44-хлетний мужчина двигался по улице, управляя электросамокатом «Якамура». Однако в какой-то момент орловец утратил контроль над транспортным средством и допустил опрокидывание.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован», — пояснили в дорожной инспекции.

Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, три из них – с пострадавшими.

ИА «Орелград»