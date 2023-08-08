В орловском МЧС рассказали о последствиях непогоды

Электроснабжение нарушилось в 22 муниципалитетах Орловщины.

Накануне вечером Орловскую область накрыл ливень с ураганом. Как рассказали сегодня в Управлении МЧС по Орловской области, в результате электроснабжение оказалось нарушено в 22 муниципальных образованиях. Над устранением проблемы работают 23 бригады филиала ПАО «Россети-Центр» — «Орёлэнерго».

Сами сотрудники МЧС выезжали на соответствующие вызовы более десяти раз. В основном, они касались деревьев, которые после урагана падали на автомобили или дороги.

Так, накануне вечером в Орле спасатели и пожарные опилили и убрали деревья, которые оказались на проезжей части на Карачевском шоссе, на улицах Грузовой, 7-го Ноября, Латышских Стрелков. На Комсомольской улице и в Бетонном переулке «зелёные насаждения» упали на автомобили. Кроме того, на улице Дубовая Роща упавшее дерево завалило дверь гаража. Последствия этих ЧП тоже устранили силами МЧС.

Также сотрудники ведомства выезжали на улицу Чечнёвой. Здесь из-за сильного ветра оконная рама, установленная на балконе 10-го этажа многоквартирного дома, могла упасть вниз. Спасатели закрепили раму и предотвратили происшествие.

Также накануне вечером в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин заявил, что объехал город после ливня и урагана. «Задача на сегодня – подключить все дома и опилить сломанные деревья, на завтра полное решение всех вопросов», — пообещал мэр.

ИА «Орелград»