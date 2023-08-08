В Орле на Городской произошло смертельное ДТП

Погиб один человек.

Авария произошла сегодня около 19 часов. По предварительным данным, погибший — мужчина.

Судя по косвенным признакам, орловец управлял велосипедом и был сбит автомобилем. По крайней мере, на месте аварии находится поломанное двухколёсное транспортное средство.

В связи с ДТП движение на Городской (напротив торговой базы «Лесоторговая») частично ограничено. Автомобилям приходится объезжать место, где находится тело погибшего, сообщает корреспондент ИА «Орелград».

Ранее в Орловской области в ДТП пострадал водитель электросамоката.

ИА «Орелград»