Всепогодный туалет за 9 миллионов рублей появится в Орле

Общественный санузел планируется разместить в сквере Семьи.

Администрация города Орла выступила организатором тендера на выполнение работ по изготовлению и установке общественного санузла в сквере Семьи. Контракт должен быть исполнен в рамках программы благоустройства общественной территории. От лица мэрии его с исполнителем подпишет муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Работы должны быть полностью выполнены в течение 80 календарных дней с даты заключения контракта. Средства на оплату поступят из муниципальной казны, начальная максимальная цена контракта установлена в размере 9,863 миллиона рублей.

Согласно конкурсной документации, в сквере Семьи появится санитарно-бытовой комплекс с четырьмя отдельными кабинками с независимым входом и одним техническим помещением. Уровень автоматизации комплекса и надежность оборудования должны обеспечить минимизацию эксплуатационных расходов. Терминал оплаты и другое оборудование для обслуживания посетителей может размещаться на фасаде. Длина комплекса составит максимум 7,6 метра, ширина — не более 2,5 метра, высота — не более 3 метров.

Одна из кабинок будет предназначена для маломобильных групп населения, для чего предусмотрено обустройство пандуса и поручней. Терминал для оплаты посетителями услуг сангигиены должен предусматривать наличный и безналичный расчет. Комплекс будет оснащен камерой внешнего наблюдения. Оборудование, установленное снаружи, должно оставаться работоспособным при температуре окружающей среды от минус 35°С до плюс 45°С и сохранять работоспособность после пребывания в нерабочем состоянии при температуре наружного воздуха минус 40°С.

Оборудование нового общественного туалета также должно быть устойчиво к внешним воздействующим факторам, и речь здесь не только о климатических условиях. В кабинках планируется установить антивандальные унитазы и зеркала из нержавеющей стали. Корпус выполнят из металлических гнутых и прокатных профилей. Теплоизоляция должна обеспечивать сохранение в помещении положительной температуры в течение 2,5 часов без отопления при температуре наружного воздуха минус 25°С. Комплекс также оборудуют датчиками для автоматического определения присутствия посетителя, реагирующими на движение.

ИА «Орелград»