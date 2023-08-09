Под Орлом женщина зарезала сожителя за полстопки водки

В Мценском суде рассказали подробности кровавого убийства.

Пресс-служба Мценского районного суда Орловской области раскрыла детали судебного процесса над местной жительницей, которую признали виновной в убийстве. Преступление было совершено зимним утром 2023 года. В тот день сожитель вернулся домой и принес с собой бутылку водки. Спиртное он, видимо, употребил в одиночестве, поскольку когда его сожительница пришла на кухню, бутылка уже опустела. Как уточнили в суде, увидев на столе опустевшую бутылку и полстопки водки, оставленной для нее, женщина очень обиделась.

«Высказывая свое недовольство, женщина спросила, почему он выпил бутылку водки один, а ей налил только полстопки, — говорится в информации пресс-службы суда. — В ответ сожитель стал кричать на женщину и замахнулся на нее рукой, в свою очередь, она схватила мужчину за нос, потому что испугалась, что он ее ударит. Ранее сожитель ее никогда не бил. После словесной перепалки нетрезвый сожитель ушел в комнату, лег на диван. Обидчивая женщина выпила полстопки водки и стала мыть посуду, но из комнаты в свой адрес она слышала оскорбления и нецензурную брань от сожителя, что еще больше ее разозлило».

Затем орловчанка схватила кухонный нож для разделки мяса и отправилась в комнату, где отдыхал ее любимый. Там она вонзила нож ему в грудь. После этого вернулась на кухню и продолжила мыть посуду, но спустя некоторое время снова отправилась в комнату, где нож все еще торчал из груди сожителя. Она вытащила клинок и бросила его в раковину на кухне, после чего смочила полотенце водой и приложила его к ране сожителя.

Еще какое-то время спустя женщина позвонила своей дочери и заявила ей, что сожитель якобы сам себе нанес ножевое ранение. Дочь позвонила брату убитого, тот приехал на место происшествия, откуда уже он сам вызвал скорую помощь. Увы, прибывшие по вызову медики были вынуждены уже лишь констатировать смерть потерпевшего. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что смерть наступила в связи с острой массивной кровопотерей, вызванной ножевым ранением, причем мужчина умер почти мгновенно, так как удар пришелся в область сердца.

«В суде подсудимая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, — рассказали в пресс-службе суда. — Суд, исследовав и оценив совокупность доказательств, счел их достаточными для признания подсудимой виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев, установив осужденной ряд ограничений. Однако суд с учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима без назначения дополнительного наказания.

«Суд пришел к выводу, что именно такое наказание является справедливым и будет способствовать реализации целей наказания и восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимой и предупреждению совершения новых преступлений» — отметили в пресс-службе. Кроме того, в пользу представителя потерпевшего с осужденной по приговору суда взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион рублей. В апелляции осужденная, просила изменить приговор, снизив размер компенсации до 500 тысяч рублей ввиду ее имущественной несостоятельности, причем выводы суда о ее виновности и назначенное наказание не оспаривала.

«Судебной коллегией по уголовным делам Орловского областного суда апелляционная жалоба осужденной оставлена без удовлетворения, размер компенсации морального вреда признан основанным на учете всех конкретных обстоятельств дела, степени причиненных нравственных страданий и имущественного положения осужденной, резюмируют в пресс-службе. — Приговор Мценского районного суда Орловской области оставлен без изменения».

ИА «Орелград»