Орловцам предложили оценить значимость рекультивации свалки

Опрос проходит на «Госуслугах», сообщает администрация Орла.

Организаторов исследования интересует мнение жителей по инициативе рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов и строительства комплекса по сбору и утилизации свалочного газа. Принять участие в опросе можно по ссылке (clck.ru/35GfZG). Свое мнение могут высказать зарегистрированные в Орловской области граждане в возрасте от 14 лет, сообщает администрация Орла. (Отметим, в реальности даже жители Орловского округа не могут принять в нем участие в исследовании, так как «муниципалитет не соответствует адресу Вашего проживания и регистрации»).

Напомним, участником этого масштабного проекта является компания АО «Экосити». Цель реализации — ликвидация источника экологической, эпидемиологической и пожарной безопасности для Орла и Орловской области. Полигон на улице Итальянской официально закрыт уже много лет. База «Экосити» находится рядом со свалкой. Компания занимается сортировкой отходов.

ИА «Орелград»