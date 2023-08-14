Орловцам предложили оценить значимость рекультивации свалки

14.8.2023 | 11:48 ЖКХ, Новости

Опрос проходит на «Госуслугах», сообщает администрация Орла.

Организаторов исследования интересует мнение жителей по инициативе рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов и строительства комплекса по сбору и утилизации свалочного газа. Принять участие в опросе можно по ссылке (clck.ru/35GfZG). Свое мнение могут высказать зарегистрированные в Орловской области граждане в возрасте от 14 лет, сообщает администрация Орла. (Отметим, в реальности даже жители Орловского округа не могут принять в нем участие в исследовании, так как «муниципалитет не соответствует адресу Вашего проживания и регистрации»).

Напомним, участником этого масштабного проекта является компания АО «Экосити». Цель реализации — ликвидация источника экологической, эпидемиологической и пожарной безопасности для Орла и Орловской области. Полигон на улице Итальянской официально закрыт уже много лет. База «Экосити» находится рядом со свалкой. Компания занимается сортировкой отходов.

ИА «Орелград»

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