Орловчанка хотела купить стройматериалы и стала жертвой мошенника

14.8.2023 | 11:34 Новости, Происшествия

На удочку мнимого продавца попалась 37-летняя жительница Кромского района.

ИА «Орелград»

Женщина нашла на рекламном сайте сообщение о продаже строительной доски. Указанная цена и условия показались привлекательными. Покупательница по просьбе продавца перевела полную предоплату – более 14 тысяч рублей. После этого контрактный телефон исчез из сети. Женщина не получила товар и обратилась в полицию.

В УМВД России по Орловской области призывают граждан быть внимательнее при заключении подобных сделок. Не передавайте сведения о своих картах и личные данные незнакомцам. Явным признаком мошенничества является заниженная цена. Избегайте заполнения форм для оплаты на сомнительных сайтах. Если возникают вопросы, всегда можно обратиться в полицию и проконсультироваться (тел: 02, 102, 8(4862) 41-38-56).

ИА «Орелград»

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