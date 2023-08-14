Орловчанка хотела купить стройматериалы и стала жертвой мошенника

На удочку мнимого продавца попалась 37-летняя жительница Кромского района.

Женщина нашла на рекламном сайте сообщение о продаже строительной доски. Указанная цена и условия показались привлекательными. Покупательница по просьбе продавца перевела полную предоплату – более 14 тысяч рублей. После этого контрактный телефон исчез из сети. Женщина не получила товар и обратилась в полицию.

В УМВД России по Орловской области призывают граждан быть внимательнее при заключении подобных сделок. Не передавайте сведения о своих картах и личные данные незнакомцам. Явным признаком мошенничества является заниженная цена. Избегайте заполнения форм для оплаты на сомнительных сайтах. Если возникают вопросы, всегда можно обратиться в полицию и проконсультироваться (тел: 02, 102, 8(4862) 41-38-56).

ИА «Орелград»