Под Орлом на месте взорванного храма установили поклонный крест

Новая святыня появилась на территории Урицкого района.

В Урицком районе Орловской области на месте взорванного храма установлен поклонный крест. Произошло это в праздник Смоленской иконы Божией Матери. Церемония прошла в селе Дашково Урицкого района. Поклонный крест появился недалеко от того места, где еще 80 лет назад стоял Смоленский храм. Он был взорван отступающими из села фашистами 3 августа 1943 года. Сообщается, что новая православная святыня появилась в Дашково по инициативе благодетеля Александра Харламова, которую поддержали местные фермеры, предприниматели и простые жители села.

«Святыню установили в память о взорванном Смоленском храме, боях в этих местах в годы Великой Отечественной войны и почивших жителях села, благодаря которым в Дашково сохранилась вера, — пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. — Чин освящения поклонного креста в день престольного праздника села совершил настоятель Свято-Никитского храма села Солнцево Орловского муниципального округа протоиерей Петр Рыбак. На богослужение собрались жители разных возрастов и представители местной власти. Отец Петр поздравил жителей Дашково с радостным событием, пожелав богомольцам здравия, благополучия и заступничества Пресвятой Богородицы».

Тем временем митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил вечернее богослужение с выносом Креста в Ахтырском кафедральном соборе города Орла. Произошло это в канун праздника Происхождения (Изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, архипастырю сослужили секретарь Орловской епархии и настоятель Ахтырского кафедрального собора иерей Димитрий Никулин, духовник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши протоиерей Николай Евдокимов и руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин и клирики собора.

«В «Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольския великия церкви Успения», составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем». В церквях накануне вечером совершается вынос Креста, а утром после Литургии — малое освящение воды, после которого обычно освящают принесенный верующими мед. С этого дня благословляется вкушение его нового сбора», — заключает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

ИА «Орелград»