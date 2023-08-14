За недостоверные сведения окружных депутатов будут наказывать

Проект решения был внесен на внеочередное заседание парламентариев.

Орловский окружной Совет народных депутатов изучил новый вариант порядка принятия решения о применении к депутатам и главе Орловского муниципального округа Орловской области мер ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сразу два аналогичных документа были приняты местными парламентариями в прошлом году. Однако они, вероятно, успели морально устареть, поэтому их решили отменить и ввести новые правила.

Речь идет об ответственности за мелкие нарушения антикоррупционного законодательства, поскольку более серьезными нарушениями занимаются правоохранительные органы. Новыми правилами предусмотрено несколько видов ответственности для тех депутатов и главы круга, которые представят недостоверные или неполные финансовые отчеты, но допустят при этом негрубые ошибки. Случается, что человек попросту забывает что-то указать, в том числе по невнимательности. Если искажение сведений является несущественным, то к главе округа или конкретному парламентарию могут быть применены следующие меры ответственности: предупреждение; освобождение депутата от должности в окружном Совете с лишением права занимать должности до прекращения срока его полномочий; запрет занимать должности в окружном Совете до прекращения срока его полномочий.

Основанием для применения меры ответственности может послужить информация, поступившая в окружной Совет от губернатора Орловской области, в случае выявления в результате проверки, проведенной в соответствии с областным антикоррупционным законом. Еще одним основанием может послужить представление органов прокуратуры, содержащее требование о принятии мер в связи с выявлением фактов недостоверности или неполноты представленных депутатом или главой округа в их финансовых отчетах.

«Информация, в которой не указана конкретная мера ответственности, в течение пяти дней со дня поступления в окружной Совет направляется председателем в комиссию для предварительного рассмотрения и принятия решения в соответствии с «Положением о комиссии по противодействию коррупции Орловского окружного Совета народных депутатов», — говорится в документе. Решение окружного Совета о применении мер ответственности принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления соответствующей информации.

При этом новые правила обязывают парламент предоставлять депутатам и главе округа возможности дать пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований применения к ним соответствующей меры ответственности. При выборе наказания должны учитываться степень вины, причины и условия, при которых были представлены недостоверные или неполные сведения, характер и степень их искажения, а также общее соблюдение депутатом или главой округа ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции.

ИА «Орелград»