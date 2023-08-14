Трассы под Орлом обезопасят за 85 миллионов рублей

Контракт с «безопасниками» будет заключен сроком на два года.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» объявило несколько тендеров на оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства (АНВ). Начальная цена контракта по самому крупному из них установлена в размере 85,63 миллиона рублей. Исполнителем контракта должно стать подразделение транспортной безопасности, которое будет определено по результатам проведения конкурсных процедур. Источник финансирования: средства Федерального дорожного фонда на 2024-2025 годы.

В перечень оказываемых услуг включена защита ОТИ от АНВ, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, проведение досмотров с применением технических средств, передача уполномоченным представителям территориальных подразделений ФСБ и МВД выявленных лиц, совершивших или подготавливающих совершение АНВ, за которые установлена административная или уголовная ответственность. Также силовикам должны передаваться «идентифицированные оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, ядовитые или радиоактивные веществ» — при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение.

По условиям контракта, защита осуществляется стационарными постами на автоматизированном рабочем месте оператора комплекса технических систем и инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности ОТИ, а также группами быстрого реагирования. Исполнитель осуществляет защиту «путем привлечения подразделения транспортной безопасности, выполняющего задачи круглосуточно, численностью не менее 12 человек. Контракт предусматривает защиту путепровода через автомобильную дорогу М-4 «Дон» на автодороге «Воронеж-Тамбов», путепровода через автодорогу «Новая Усмань – Приваловка – граница Липецкой области», мост через реку Чернава на автодороге «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов».

Группы быстрого реагирования должны будут патрулировать территорию патрулирование в пешем порядке или на автомобиле (при необходимости). При остановке транспортного средства на ОТИ они обязаны выяснять причину остановки и принимать возможные меры для удаления транспортного средства с моста, а в случае необходимости — оповещать территориальные органы ГИБДД, ФСБ и МВД для принятия мер. При обнаружении на ОТИ или вблизи него подозрительных посторонних предметов, взрывных устройств они обязаны немедленно оповещать об этом силовиков и до их прибытия «принимать меры по недопущению проникновения в зону обнаружения предметов посторонних лиц, автотранспорта». Контракт будет действовать два года – с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.

ИА «Орелград»