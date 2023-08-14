Поставщика продуктов в медцентр и детсад внесли в «черный список»

Индивидуальный предприниматель проиграл судебные тяжбы.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, Арбитражным судом Центрального округа были оглашены резолютивные части постановлений сразу по двум однотипным делам. В обоих случаях ИП пытался обжаловать решения орловского арбитража. Последний ранее признал законным и обоснованным включение сведений об этом ИП в реестр недобросовестных поставщиков. А решения эти приняла как раз антимонопольная служба.

В УФАС пояснили, что в конце мая 2022 года заказчики, в роли которых выступили Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой и Детский сад № 94 города Орла, направили в антимонопольную службу сразу три обращения о включении в реестр сведений о предпринимателе, с которым у них ранее были заключены контракты на поставку продуктов питания. Заказчики утверждали, что ИП нарушал условия заключенных контрактов или в отдельных случаях не исполнял их вовсе, что негативно влияло на их работу.

Например, НКМЦ им. Круглой еще в 2021 году объявил аукцион ценой 296 тысяч рублей на поставку продуктов питания. Было подано две заявки. Победу одержал ИП, предложивший исполнить контракт за 294,8 тысячи рублей. Однако предприниматель неаккуратно исполнял взятые на себя обязательства. Из материалов суда следует, например, что НКМЦ в феврале 2022 года подавал заявку на поставку 100 кг риса, но его не дождался. В мае медцентр принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направил в Орловское УФАС сведения в отношении ИП для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Аналогично развивалась ситуация и с поставками продуктов питания в детский сад. Орловское УФАС, изучив материалы, вынесло решения о включении в отношении предпринимателя сведений в реестр сроком на два года. Предприниматель обратился в Арбитражный суд Орловской области с заявлениями о признании их недействительными. В феврале 2023 года суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований предпринимателя в полном объеме. В мае 2023 года тоже самое сделал суд апелляционной инстанции, а теперь и Арбитражный суд Центрального округа признал действия антимонопольщиков законными и кассационные жалобы предпринимателя оставил без удовлетворения.

«Таким образом, сведения о предпринимателе, не исполнившем контракты на поставку Заказчикам продуктов питания, останутся в РНП, до истечения установленного срока, предприниматель не сможет принимать участие в закупках», — резюмируют в пресс-службе Орловского УФАС России.

ИА «Орелград»