В Орле на Красном мосту начался монтаж контактной сети электротранспорта

О ходе работ 14 августа проинформировал мэр города.

По информации Юрия Парахина, на объекте трудятся 150 человек. Бригада ООО «Уваровская ПМК-22» продолжает опускать конструкцию пролёта Красного моста на центральные опоры. Благоустраивается прилегающая к переправе территория. Начался монтаж трамвайной и троллейбусной контактной сети, проинформировал мэр. Скоро начнется укладка рельс по правому берегу. Разбирается временная теплотрасса, которую вскоре заменит постоянная труба. Ее должны переврезать до конца месяца.

Ранее администрация информировала, что идет подготовка сетей электротранспорта, которые ведут к Красному мосту. Приводят в порядок дорожное полотно на прилегающих улицах.

Напомним, мост должны были открыть после реконструкции в конце 2022 года. Новый срок с новым подрядчиком – конец ноября 2023 года. Срок исполнения контракта — декабрь 2024 года.

ИА «Орелград»