В Орле на Красном мосту начался монтаж контактной сети электротранспорта

15.8.2023 | 11:59 ЖКХ, Новости

О ходе работ 14 августа проинформировал мэр города.

Фото: Юрий Парахин

По информации Юрия Парахина, на объекте трудятся 150 человек. Бригада ООО «Уваровская ПМК-22» продолжает опускать конструкцию пролёта Красного моста на центральные опоры. Благоустраивается прилегающая к переправе территория. Начался монтаж трамвайной и троллейбусной контактной сети, проинформировал мэр. Скоро начнется укладка рельс по правому берегу. Разбирается временная теплотрасса, которую вскоре заменит постоянная труба. Ее должны переврезать до конца месяца.

Ранее администрация информировала, что идет подготовка сетей электротранспорта, которые ведут к Красному мосту. Приводят в порядок дорожное полотно на прилегающих улицах.

Напомним, мост должны были открыть после реконструкции в конце 2022 года. Новый срок с новым подрядчиком – конец ноября 2023 года. Срок исполнения контракта — декабрь 2024 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования