Орловский омбудсмен взял на контроль ситуацию с отравлением ребенка

15.8.2023 | 11:47 Новости, Происшествия

Причины происшествия устанавливаются, пострадавший идет на поправку.

НКМЦ имени Круглой. Фото: vk.com/zdravorelobl

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский взял на личный контроль ситуацию, связанную с отравлением подростка от передозировки лекарственными средствами. Об этом правозащитник сообщил в своем телеграм-канале.

«Сейчас ребенок находится в педиатрическом отделении НКМЦ им. Круглой и идет на поправку, — следует из сообщения. — Говорить о причинах произошедшего пока преждевременно. Правоохранительные органы продолжают разбираться».

Ранее, 13 августа, информация о данном инциденте также появилась в телеграм-канале детского омбудсмена. Тогда сообщалось, что в НКМЦ им. Круглой с отравлением от передозировки лекарственными средствами поступил подросток 2009 года рождения.

«Полицией выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщил тогда омбудсмен. — Беру на контроль данную ситуацию и желаю ребенку скорейшего выздоровления».

Официальных сообщений от УМВД по этому поводу пока не было.

Ранее ведомство сообщало, что территориальными органами внутренних дел во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти комплексно решается задача снижения уровня криминализации несовершеннолетних и их защиты от бытового насилия. Так, в текущем году во взаимодействии с департаментом образования реализован план совместных профилактических мероприятий с образовательными учреждениями по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе проявлений экстремизма, на 2022/2023 учебный год. Также проводится работа в формате «социальных патрулей». За первую половину текущего года такие патрули совершили 534 выезда и 1340 проверок семей, также были проверены 689 подростков. По итогам выездов было выявлено 69 нарушений, по которым были составлены административные материалы.

ИА «Орелград»

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