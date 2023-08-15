Власти заявили об увеличении инвестиций в завод по переработке картофеля

Проект планируют реализовать на территории ОЭЗ «Орёл» холдинг «Мираторг» и «Вкусно и точка».

Портал правительства Орловской области сообщает, что стартовал подготовительный этап. Непосредственно строительные работы намерены начать в третьем квартале 2023 года. Запуск предприятия планируется в 2025 году. Изначально объем инвестиций оценивали примерно в 12 млрд рублей. Однако принято решение об увеличении суммы на 5,7 млрд рублей.

«Таким образом, общая стоимость проекта составит 17,5 млрд рублей», — указано в сообщении на портале Орловской области.

Дополнительные инвестиции будут направлены на увеличение объемов готовой продукции до 120 тыс. тонн в год. Помимо комплекса по производству картофеля фри запланирован цех по выпуску картофельных хлопьев. Последние могут использоваться при изготовлении чипсов, снеков, детского питания и полуфабрикатов. Планируется введение 365 новых рабочих мест.

15 августа было заключено допсоглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник, генеральный директор ООО «Система ПБО» («Вкусно – и точка») Олег Пароев и губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»