В Орловской области на каждые 100 вакансий приходится всего 16 безработных

Не имеющие работы орловцы при желании могут запросто ее обрести.

В Орловской области наблюдается существенный разрыв между потребностью предприятий и организаций в работниках и количеством тех, кто официально признан безработным. Как подсчитали в Орелстате, в июне 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости, на 100 заявленных вакансий составила 16 человек. В указанный период времени работодателями было заявлено в областную базу данных 12 558 вакансий. Иными словами, такое количество рабочих мест остается свободным.

При этом численность не занятых трудовой деятельностью орловцев, состоящих на учете в органах службы занятости населения, по данным регионального управления труда и занятости, гораздо меньше числа вакансий. К концу июня 2023 года на учете состояли всего 2000 таких граждан. Из них 1,8 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,5 тысячи человек получали пособие по безработице.

«В июне 2023 года получили статус безработного 416 человек или в 1,7 раза меньше, чем в июне 2022 года. Трудоустроено за месяц 211 человек, что на 20 процентов меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее», — пояснили также в Орелстате.

Статистика сухо говорит о том, что количество свободных рабочих мест в регионе более чем в 8 раз превышает число орловцев, получающих пособие по безработице. Однако стоит признать, что большинство заявленных работодателями вакансий отпугивают потенциальных соискателей низкой зарплатой или сложными условиями труда, либо наоборот, предприятиям требуются кадры с такой высокой квалификацией, которой у нынешних безработных попросту нет. Добавим, что количество вакансий в регионе в текущем году стабильно растет. В январе, например, оно составляло 9129 свободных рабочих мест, в феврале – 9442, в марте – 9832, в апреле – 10 343, в мае – 11 873.

ИА «Орелград»