Двое орловцев отправились на атомном ледоколе на Северный полюс

16.8.2023 | 12:28 Новости, Общество

Путешествие началось 15 августа и продлится десять дней.

Фото: портал Орловской области

В экспедиции принимают участие 80 молодых людей из 41 региона России. Это победители всероссийского конкурса «Большая перемена» и различных состязаний, организованных госкорпорацией «Росатом». В их числе путешественников наши земляки: выпускница образовательных смен Регионального центра «Созвездие Орла», первокурсница МГТУ им. Н. Э. Баумана Софья Корягина, ученик 9 класса школы №12 города Орла Ярослав Воропаев. Об этом сообщает портал Орловской области.

Атомный ледокол проследует от Мурманска к Северному полюсу. На одном из самых северных архипелагов планеты – Земля Франца-Иосифа — запланирована остановка. В ходе путешествия будут проводиться лекции и мастер-классы. Участники экспедиции узнают больше об Арктике, атомной промышленности, достижениях науки. Вернется ледокол «50 лет Победы» в порт Мурманска 24 августа.

ИА «Орелград»

 

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