КСП рассказала о «бардаке с жильем» в Орле

Жители областного центра крупно задолжали мэрии за наем жилья.

Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о результатах проверки эффективности управления и распоряжения муниципальными жилыми помещениями. Напомним, что раньше полномочиями в данной сфере было наделено управление коммунального хозяйства. Однако предыдущие проверки показали, что оно с этой задачей не справляется. Для решения проблемы мэрия создала казенное учреждение «Жилищное управление города Орла», которое и стало объектом проведенной проверки. Она показало, что новая организация ожиданий пока явно не оправдывает.

По результатам контрольного мероприятия было установлено, например, что МКУ «ЖУ» не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных внаем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла. По мнению аудиторов, учреждением не организован своевременный, достоверный и полный учет муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного, служебного и маневренного.

«Своевременно и в полном объеме не заключает договоры найма специализированного жилищного фонда, при наличии законных оснований не осуществляет своевременное взыскание задолженности по плате за наем и расторжение договоров найма специализированного жилищного фонда, — говорится в отчете КСП. — Неправомерные действия должностных лиц МКУ «ЖУ» по применению неутвержденного размера платы за наем… усреднению платы за наем без учета месторасположения, качества и благоустройства жилого помещения привели к занижению плановых поступлений платы за наем и соответственно доходов городского бюджета за период с 1 апреля 2022 года по 1 июня 2023 года ориентировочно на 12,698 миллиона рублей».

КСП также отмечает постоянный и значительный рост задолженности населения по плате за наем жилья. Он свидетельствует о том, что «проводимая МКУ «ЖУ» работа по взысканию задолженности недостаточна и безрезультативна». В качестве иллюстрации данного тезиса КСП приводит такие цифры. Дебиторская задолженность нанимателей в проверяемом периоде составляла: по состоянию на 1 января 2022 года – 2,174 миллиона рублей; по состоянию на 1 января 2023 года – 8,482 миллиона рублей; по состоянию на 1 мая 2023 года – 10,983 миллиона рублей.

«В нарушение ч. 1 ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ, договоров найма отдельные наниматели муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного (маневренного) жилого фонда более 6 месяцев несвоевременно вносят плату за наем. МКУ «ЖУ» не принимало мер по расторжению договоров найма с нанимателями муниципального специализированного (служебного и маневренного) жилищного фонда в связи с невнесением платы за наем», — резюмирует КСП.

Информация о результатах проверки уже направлена мэру Орла, прокурору Советского района, в УМВД России по городу Орлу и в Орловское УФАС.

ИА «Орелград»