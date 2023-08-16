В Орле в больнице Боткина открылся детский дневной стационар

16.8.2023 | 11:33 Медицина, Новости

Пока по двум профилям – педиатрия и неврология.

Фото: портал Орловской области

Портал правительства Орловской области сообщает, что в медучреждении готовятся принять первых пациентов. Это будут дети с ДЦП. Также в дневном стационаре планируют долечивать ребят после перенесенной пневмонии, инфекционных заболеваний. В зависимости от диагноза они будут получать различную медицинскую помощь: массаж, физиотерапевтические и физиотерапевтические процедуры, ингаляции. Две смены стационара в год смогут принять около 300 пациентов. Курс лечения в среднем от 7 до 10 дней.

Рассматривается возможность расширения направлений работы. Среди наиболее актуальных и важных – более точечная работа с пациентами, страдающими сахарным диабетом и заболеваниями глаз, указано в сообщении.

ИА «Орелград»

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