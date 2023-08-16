Орел изъял участки для строительства второго выезда из Зареченского микрорайона

Дорогу выведут на улицу Царев брод поселка Орлик.

Улица Витольда Почернина прошла экспертизу, сообщила 15 августа начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.

«Провели изъятие земельных участков. Надеемся, в следующем году начнем строить, при наличии соответствующего финансирования», — уточнила Родштейн.

Напомним, всего между двумя муниципалитетами — улицами Зеленина в Орле и Царёв брод в поселке Орлик — 855 метров. Проектом дороги предусмотрено двухполосное движение, тротуары и велодорожки.

Организацию выездов из развивающихся микрорайонов обсуждали в ходе публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел». Коснулись также проблем Болховского и Новой Ботаники.

ИА «Орелград»