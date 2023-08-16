Орел изъял участки для строительства второго выезда из Зареченского микрорайона

16.8.2023 | 11:21 ЖКХ, Новости

Дорогу выведут на улицу Царев брод поселка Орлик.

На фото фрагмент карты планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

Улица Витольда Почернина прошла экспертизу, сообщила 15 августа начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.

«Провели изъятие земельных участков. Надеемся, в следующем году начнем строить, при наличии соответствующего финансирования», — уточнила Родштейн.

Напомним, всего между двумя муниципалитетами — улицами Зеленина в Орле и Царёв брод в поселке Орлик — 855 метров. Проектом дороги предусмотрено двухполосное движение, тротуары и велодорожки.

Организацию выездов из развивающихся микрорайонов обсуждали в ходе публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел». Коснулись также проблем Болховского и Новой Ботаники.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования