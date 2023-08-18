В Орловской области открыли после ремонта мост на М-2 «Крым»

Снова доступна для движения переправа через реку Ицку в Кромском районе.

Левый мост начали преображать в августе 2022 года. Старое сооружение полностью разобрали, далее расширили и усилили четыре опоры, смонтировали новые балки пролетного строения и переходные плиты на автодорогу. Заменили два деформационных шва. обустроили отвод ливневых вод с проезжей. Конструкцию моста защитили от размывов. Установлены барьерное ограждение и лестничные сходы.

Начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Виталий Голиков подчеркнул, что мост находится на трассе, которая обеспечивает важнейшие транспортно-экономические связи.

«В рамках капитального ремонта моста увеличен габарит проезжей части с 8 до 10 м, что значительно повысило пропускную способность на участке, где интенсивность движения составляет порядка 13 тыс. автомобилей», – цитирует Виталия Голикова пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Капитальный ремонт моста через реку Ицка (левый) на км 398+349 автомобильной дороги М-2 «Крым» проводило ООО «Строительная фирма «Стройсервис». Цена контракта — 97 615 310 рублей, указано на сайте «Госзакпуки».

ИА «Орелград»