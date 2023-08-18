Жители Орла выступили против строительства высотки на улице Андрианова

Заявили о готовности обратиться в суд.

На месте спорного участка располагался военкомат. Аварийное здание было выкуплено застройщиком вместе с участком площадью 2608 кв. м. Далее был разработан проект межевания. Застройщику «прирезали» еще 1357 кв. м из неразграниченной территории. Жители соседних домов узнали о планах строительства многоквартирного дома из СМИ. Высказать свои замечания на публичных слушаниях они не успели, так как не знали о их проведении. Однако начали оспаривать перераспределение земли (в администрации Орла и областном управлении архитектуры получили отказы), обратились за помощью в горсовет. 17 августа выступили на заседании профильного комитета

Представитель дома №7 по улице Андрианова, сообщил, что в каждом соседнем МКД собрали по 50 подписей против. До 20 сентября у граждан есть время обратиться в суд с иском. В настоящее время жалобу на действия городских и областных чиновников рассматривает прокуратура района.

«Есть формальные основания для признания перераспределения незаконным, — сообщил гражданин Кузнецов. — Мы все откажемся в тени. Технически никто не оценивал состояние домов. Трещины, сыпется штукатурка. Мы знаем, чем это закончится: признание жилья аварийным — расселение к черту на кулички».

Кузнецов сообщил, что на перераспределенной территории — парковка и растут деревья, гуляют дети. Также «человейник» станет лишней нагрузкой на инженерные сети. По мнению выступающего, застройщик не останется в минусе, если возведет что-то малоэтажное, а не 16-этажку.

Геодезист Басов из дома № 132А по Октябрьской нашел пробелы в работе кадастрового инженера – отступления на 10 – 20 сантиметров. (Это заявление вызвало улыбку у депутатов-строителей). Он подчеркнул, что уже введен ЖК «Андриановский», а ни одной новой школы и детсада не появилось. С новой высоткой нагрузка на учреждения образования только увеличится.

«Дорога построена в 1971 году. Постоянно пробки. Дом ухудшит ситуацию», — подчеркнул Басов.

Заместитель председателя Орловского городского Совета Владимир Негин предложил жителям пообщаться с представителями ООО «Жилстрой-Инвест». Высотность планируемого здания еще не известна.

«Застройщик гибкий. Он с честью вышел из расселения», — подчеркнул депутат.

Владимир Негин выразил уверенность, что точки соприкосновения будут найдены, учитывая опыт компании в взаимодействии с гражданами.

ИА «Орелград»