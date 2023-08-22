В Орле наградили победителей конкурса рисунков «За Победу! За СВОих!»

Его организовал областной совет.

Вручение наград и благодарностей также состоялось в региональном парламенте. Церемонию провели председатель облсовета Леонид Музалевский, его заместитель, председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму, Олег Кошелев и депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.

В конкурсе участвовали около 200 рисунков, созданных в различных образовательных учебных заведениях нашей области. Несмотря на то, что мероприятие проводилось в период летних каникул, оно вызвало повышенный интерес.

«У этого творческого состязания замечательное название — «За Победу! За СВОих!». Оно отражает сегодняшнее настроение, наверное, всех, кто живет в России. Наши бойцы выполняют задачи специальной военной операции, а мы помогаем фронту и ждем наших ребят дома. В этом порыве мы все едины. А значит, Победа будет за нами!», — высказался, обращаясь к победителям и участникам, Леонид Музалевский.

Конкурс проводился в двух возрастных категориях. Среди учеников 1-х – 4-х классов лучшими стали Кирилл Леонов, Ксения Петрухина и Дарья Жукова. В категории «5-е – 8-е классы» победили Виктория Степанова, Валерия Карпова и Мария Свешникова.

ИА «Орелград»